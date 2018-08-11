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ЄІБ знайшов розробників нової
логістичної мережі для...

ЄІБ знайшов розробників нової логістичної мережі для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:01

ЄІБ знайшов розробників нової логістичної мережі для...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) стала переможцем тендеру Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) із залучення міжнародних консультантів на розробку нової логістичної мережі для "Укрпошти".

Дивися повний текст ЄІБ знайшов розробників нової логістичної мережі для \"Укрпошти\".
R2
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