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Експерт розповів, хто належить
до середнього класу в Україні

Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09

Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Таких зараз приблизно 17%, розповів економіст Михайло Кухар.

Дивися повний текст Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09

по ходу новому среднему классу пытаются втюхать коммунальные услуги по новым ценам. Что не удивительно. Это выгодно Газпрому и России потому что позволяет поднять цены на газ для Украины на новый ранее не досягаемый уровень, а значит обеспечить дальнейшее существование российского режима, который добился грандиозных успехов на теренах Украины. Щас безлицый начнет уверять, что он патриот, уже относится к среднему классу и с пеной на губах поддерживает такое решение.
buratinyo
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