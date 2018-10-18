Таких зараз приблизно 17%, розповів економіст Михайло Кухар.
Дивися повний текст Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09
Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні
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Дивися повний текст Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09
по ходу новому среднему классу пытаются втюхать коммунальные услуги по новым ценам. Что не удивительно. Это выгодно Газпрому и России потому что позволяет поднять цены на газ для Украины на новый ранее не досягаемый уровень, а значит обеспечить дальнейшее существование российского режима, который добился грандиозных успехов на теренах Украины. Щас безлицый начнет уверять, что он патриот, уже относится к среднему классу и с пеной на губах поддерживает такое решение.
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