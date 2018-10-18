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Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Таких зараз приблизно 17%, розповів економіст Михайло Кухар.
Дивися повний текст Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні
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R2
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09
по ходу новому среднему классу пытаются втюхать коммунальные услуги по новым ценам. Что не удивительно. Это выгодно Газпрому и России потому что позволяет поднять цены на газ для Украины на новый ранее не досягаемый уровень, а значит обеспечить дальнейшее существование российского режима, который добился грандиозных успехов на теренах Украины. Щас безлицый начнет уверять, что он патриот, уже относится к среднему классу и с пеной на губах поддерживает такое решение.
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buratinyo
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:53
buratinyo написав:
по ходу новому среднему классу пытаются втюхать коммунальные услуги по новым ценам. Что не удивительно. Это выгодно Газпрому и России потому что позволяет поднять цены на газ для Украины на новый ранее не досягаемый уровень, а значит обеспечить дальнейшее существование российского режима, который добился грандиозных успехов на теренах Украины. Щас безлицый начнет уверять, что он патриот, уже относится к среднему классу и с пеной на губах поддерживает такое решение.
О, вата подтянулась
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kyk
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:09
Выехал на заработки в Польшу = средний класс?
О специалистах не будем, они уже не вернутся...
Дупомои и разнорабочие - становой хребет Украины!)))
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antey1969
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:38
kyk написав: buratinyo написав:
по ходу новому среднему классу пытаются втюхать коммунальные услуги по новым ценам. Что не удивительно. Это выгодно Газпрому и России потому что позволяет поднять цены на газ для Украины на новый ранее не досягаемый уровень, а значит обеспечить дальнейшее существование российского режима, который добился грандиозных успехов на теренах Украины. Щас безлицый начнет уверять, что он патриот, уже относится к среднему классу и с пеной на губах поддерживает такое решение.
О, вата подтянулась
К тому же безграмотная...
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Cactus
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