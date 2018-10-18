Таких зараз приблизно 17%, розповів економіст Михайло Кухар.
Дивися повний текст Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09
Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні
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Дивися повний текст Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09
по ходу новому среднему классу пытаются втюхать коммунальные услуги по новым ценам. Что не удивительно. Это выгодно Газпрому и России потому что позволяет поднять цены на газ для Украины на новый ранее не досягаемый уровень, а значит обеспечить дальнейшее существование российского режима, который добился грандиозных успехов на теренах Украины. Щас безлицый начнет уверять, что он патриот, уже относится к среднему классу и с пеной на губах поддерживает такое решение.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:53
О, вата подтянулась
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:09
Выехал на заработки в Польшу = средний класс?
О специалистах не будем, они уже не вернутся...
Дупомои и разнорабочие - становой хребет Украины!)))
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:38
К тому же безграмотная...
Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:14
По расчётам Всемирного банка среднемесячный доход представителя среднего класса мирового уровня начинается с 3500 долларов, и к данному классу можно отнести всего не более 8% от всего населения мира. Проще говоря, средний класс - это те, кто может позволить себе питаться здоровой пищей,покупать любые товары, менять раз в три года авто на новое, оплачивать образование, лечение и ежегодный отдых за границей. Даже для Украины 400 баксов явно маловато.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:24
Re: Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Укр
Какой то туповатый эксперт, сегодня видел обьяву на дверях магазина Конфискат обувь - Требуются уборщицы оклад 10 тысяч гривен.
Эксперт видимо с большого бодуна считает, что семья из двух уборщиков являются представителями среднего класса.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:22
Если 10 тыс. средний класс, то как понимать компенсацию аренды жилья депутату из расчета почти 16 тыс в месяц?
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