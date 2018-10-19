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Експерт розповів, хто належить
до середнього класу в Україні

Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09

Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Таких зараз приблизно 17%, розповів економіст Михайло Кухар.

Дивися повний текст Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09

по ходу новому среднему классу пытаются втюхать коммунальные услуги по новым ценам. Что не удивительно. Это выгодно Газпрому и России потому что позволяет поднять цены на газ для Украины на новый ранее не досягаемый уровень, а значит обеспечить дальнейшее существование российского режима, который добился грандиозных успехов на теренах Украины. Щас безлицый начнет уверять, что он патриот, уже относится к среднему классу и с пеной на губах поддерживает такое решение.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:53

  buratinyo написав:по ходу новому среднему классу пытаются втюхать коммунальные услуги по новым ценам. Что не удивительно. Это выгодно Газпрому и России потому что позволяет поднять цены на газ для Украины на новый ранее не досягаемый уровень, а значит обеспечить дальнейшее существование российского режима, который добился грандиозных успехов на теренах Украины. Щас безлицый начнет уверять, что он патриот, уже относится к среднему классу и с пеной на губах поддерживает такое решение.

О, вата подтянулась :D
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:09

Выехал на заработки в Польшу = средний класс?
О специалистах не будем, они уже не вернутся...
Дупомои и разнорабочие - становой хребет Украины!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:38

  kyk написав:
  buratinyo написав:по ходу новому среднему классу пытаются втюхать коммунальные услуги по новым ценам. Что не удивительно. Это выгодно Газпрому и России потому что позволяет поднять цены на газ для Украины на новый ранее не досягаемый уровень, а значит обеспечить дальнейшее существование российского режима, который добился грандиозных успехов на теренах Украины. Щас безлицый начнет уверять, что он патриот, уже относится к среднему классу и с пеной на губах поддерживает такое решение.

О, вата подтянулась :D


К тому же безграмотная...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:14

По расчётам Всемирного банка среднемесячный доход представителя среднего класса мирового уровня начинается с 3500 долларов, и к данному классу можно отнести всего не более 8% от всего населения мира. Проще говоря, средний класс - это те, кто может позволить себе питаться здоровой пищей,покупать любые товары, менять раз в три года авто на новое, оплачивать образование, лечение и ежегодный отдых за границей. Даже для Украины 400 баксов явно маловато.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:24

Re: Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Укр

Какой то туповатый эксперт, сегодня видел обьяву на дверях магазина Конфискат обувь - Требуются уборщицы оклад 10 тысяч гривен.
Эксперт видимо с большого бодуна считает, что семья из двух уборщиков являются представителями среднего класса.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:22

Если 10 тыс. средний класс, то как понимать компенсацию аренды жилья депутату из расчета почти 16 тыс в месяц?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:25

  antey1969 написав:Выехал на заработки в Польшу = средний класс?

Підтримую.
10К на заробітках в Польщі - це точно не середній клас.
Тупо величина зарплати - це не є ознака класу.
10К в Києві і 10К в селі - це зовсім різні речі. 10К в селі(звичайному) - це точно середній клас. 10К в Києві, особливо без житла - це так собі, на виживання хватає.
А велика частка цих 17% живе якраз в Києві.
andrijk777
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