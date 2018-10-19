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Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:22
по меркам ООН черта бедности 5 долларов в день на человека, а в Украине людей с доходами чуть больше 6 долларов в день пытаються выдать за средний класс - как мне кажется уровень эксперта ниже плинтуса...
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Cler
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