Заступник міністра фінансів України Сергій Верланов повідомив, що наразі Мінфін працює над ідеєю розділити Державну фіскальну службу на три окремих органи.
Дивися повний текст Уряд планує розділити ДФС на три окремі органи.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:45
Уряд планує розділити ДФС на три окремі органи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує розділити ДФС на три окремі органи.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:45
так они ж были раньше до слияния в единую ГФС. Зачем соединяли и снова расчленяют?
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:49
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