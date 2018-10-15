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Уряд планує розділити
ДФС на три окремі органи

Уряд планує розділити ДФС на три окремі органи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:45

Уряд планує розділити ДФС на три окремі органи

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра фінансів України Сергій Верланов повідомив, що наразі Мінфін працює над ідеєю розділити Державну фіскальну службу на три окремих органи.

Дивися повний текст Уряд планує розділити ДФС на три окремі органи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:45

так они ж были раньше до слияния в единую ГФС. Зачем соединяли и снова расчленяют?
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:49

  swan forever написав:так они ж были раньше до слияния в единую ГФС. Зачем соединяли и снова расчленяют?


Количество реформ набивают, это 145-я.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:59

новое - это хорошо забытое старое...
Cler
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