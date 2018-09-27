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ЄІБ виділить 5 млн євро на
реконструкцію Миколаївського...

ЄІБ виділить 5 млн євро на реконструкцію Миколаївського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:19

ЄІБ виділить 5 млн євро на реконструкцію Миколаївського...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський інвестиційний банк надасть Україні грантову допомогу в сумі 5,11 млн євро на реконструкцію і модернізацію Миколаївського водоканалу.

Дивися повний текст ЄІБ виділить 5 млн євро на реконструкцію Миколаївського водоканалу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:19

Опана.ждем новых Мерседесов и ренджроверов у начальников и управленцев .Хотя может просто пару домиков прикупят.
lavidenko
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