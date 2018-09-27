Європейський інвестиційний банк надасть Україні грантову допомогу в сумі 5,11 млн євро на реконструкцію і модернізацію Миколаївського водоканалу.
Дивися повний текст ЄІБ виділить 5 млн євро на реконструкцію Миколаївського водоканалу.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:19
ЄІБ виділить 5 млн євро на реконструкцію Миколаївського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄІБ виділить 5 млн євро на реконструкцію Миколаївського водоканалу.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:19
Опана.ждем новых Мерседесов и ренджроверов у начальников и управленцев .Хотя может просто пару домиков прикупят.
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