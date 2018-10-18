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Куди вкладати
гроші в Україні?

Куди вкладати гроші в Україні?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:24

Куди вкладати гроші в Україні?

Пропонуємо до обговорення:
Накопичивши певну суму грошей, більшість українців прагне знайти спосіб зберегти і примножити свої кошти.

Дивися повний текст Куди вкладати гроші в Україні?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:24

Все уйдет на газ и жизнь.прям в Европу идём а дорога дорогая.ну не для всех конечно,верхушка заработает нехило,миллионеры и никто не удивляется при их невысоких зарплата
lavidenko
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