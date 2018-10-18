Накопичивши певну суму грошей, більшість українців прагне знайти спосіб зберегти і примножити свої кошти.
Дивися повний текст Куди вкладати гроші в Україні?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:24
Куди вкладати гроші в Україні?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди вкладати гроші в Україні?.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:24
Все уйдет на газ и жизнь.прям в Европу идём а дорога дорогая.ну не для всех конечно,верхушка заработает нехило,миллионеры и никто не удивляется при их невысоких зарплата
Зараз переглядають цей форум: seregaantonec62 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|