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90% прибутку "Нафтогазу"
буде повернуто до держбюджету,...

90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:36

90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що 90% прибутку національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" буде спрямовуватися до державного бюджету.

Дивися повний текст 90% прибутку \"Нафтогазу\" буде повернуто до держбюджету, - Гройсман.
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а 10% таки на премии?...
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ждем заявлений "Нефтегаза" от убытках...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:50

“Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК “Нафтогаз” буде повернуто в бюджет, а з бюджету буде спрямовано на потреби українських громадян”, – список цих громадян нам оголосять???
Taras Rudko
 
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