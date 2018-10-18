Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що 90% прибутку національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" буде спрямовуватися до державного бюджету.
Дивися повний текст 90% прибутку \"Нафтогазу\" буде повернуто до держбюджету, - Гройсман.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:36
90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 90% прибутку \"Нафтогазу\" буде повернуто до держбюджету, - Гройсман.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:50
“Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК “Нафтогаз” буде повернуто в бюджет, а з бюджету буде спрямовано на потреби українських громадян”, – список цих громадян нам оголосять???
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