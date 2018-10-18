Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що 90% прибутку національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" буде спрямовуватися до державного бюджету.
Дивися повний текст 90% прибутку \"Нафтогазу\" буде повернуто до держбюджету, - Гройсман.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:36
90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 90% прибутку \"Нафтогазу\" буде повернуто до держбюджету, - Гройсман.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:50
“Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК “Нафтогаз” буде повернуто в бюджет, а з бюджету буде спрямовано на потреби українських громадян”, – список цих громадян нам оголосять???
Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:32
Немножко истории, позволяющей понять природу заявлений и решений Гройсмана относительно деятельности Нефтегаза.
7 сентября
Гройсман возмущается информацией в прессе о выплате руководству Нефтегаза бонуса в 45 миллионов долларов (за так и не взысканный с Газпрома штраф).
Отрицает факт его получения, и обещает пересмотреть даже "высокие зарплаты" руководства компании, не говоря уже об астрономических премиях, "которых вообще не должно существовать".
20 сентября
Ощадбанк сообщает о том, что господин Витренко, коммерческий директор Нефтегаза, перевел в Лихтеншейн (офшорную зону!) на счет своей жены более 5 млн долларов из того самого бонуса, выплаченного за невзысканный с Газпрома штраф.
Де-факто, все эти 45 млн долларов руководство Нефтегаза вытащило из карманов украинских потребителей, потому что НИ КОПЕЙКИ Газпром не заплатил, хотя с момента решения Арбитража прошло уже более 6 месяцев.
А Гройсман, соответственно, цинично соврал. Причем врал он задним числом - так как информация о получении и перечислении за границу своего бонуса господином Коболевым, генеральным директором Нефтегаза, просочилась в прессу еще 11 июня.
Какой единственный вывод мы должны сделать из всего этого - заявления Гройсмана о том, что Нефтегаз работает/будет работать на Бюджет, а не кучку реальных бенефициаров в его руководстве, являются на 100% ничтожными! Это дешевый популизм и укрывательство!
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