90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...

Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:32

Немножко истории, позволяющей понять природу заявлений и решений Гройсмана относительно деятельности Нефтегаза.Гройсман возмущается информацией в прессе о выплате руководству Нефтегаза бонуса в 45 миллионов долларов (за так и не взысканный с Газпрома штраф).Отрицает факт его получения, и обещает пересмотреть даже "высокие зарплаты" руководства компании, не говоря уже об астрономических премиях, "которых вообще не должно существовать".Ощадбанк сообщает о том, что господин Витренко, коммерческий директор Нефтегаза, перевел в Лихтеншейн (офшорную зону!) на счет своей жены более 5 млн долларов из того самого бонуса, выплаченного за невзысканный с Газпрома штраф.Де-факто, все эти 45 млн долларов руководство Нефтегаза вытащило из карманов украинских потребителей, потому что НИ КОПЕЙКИ Газпром не заплатил, хотя с момента решения Арбитража прошло уже более 6 месяцев.А Гройсман, соответственно, цинично соврал. Причем врал он задним числом - так как информация о получении и перечислении за границу своего бонуса господином Коболевым, генеральным директором Нефтегаза, просочилась в прессу ещеКакой единственный вывод мы должны сделать из всего этого - заявления Гройсмана о том, что Нефтегаз работает/будет работать на Бюджет, а не кучку реальных бенефициаров в его руководстве, являются на 100% ничтожными! Это дешевый популизм и укрывательство!