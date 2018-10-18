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90% прибутку "Нафтогазу"
буде повернуто до держбюджету,...

90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:36

90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що 90% прибутку національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" буде спрямовуватися до державного бюджету.

Дивися повний текст 90% прибутку \"Нафтогазу\" буде повернуто до держбюджету, - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:36

а 10% таки на премии?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:43

ждем заявлений "Нефтегаза" от убытках...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:50

“Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК “Нафтогаз” буде повернуто в бюджет, а з бюджету буде спрямовано на потреби українських громадян”, – список цих громадян нам оголосять???
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:32

Немножко истории, позволяющей понять природу заявлений и решений Гройсмана относительно деятельности Нефтегаза.

7 сентября

Гройсман возмущается информацией в прессе о выплате руководству Нефтегаза бонуса в 45 миллионов долларов (за так и не взысканный с Газпрома штраф).

Отрицает факт его получения, и обещает пересмотреть даже "высокие зарплаты" руководства компании, не говоря уже об астрономических премиях, "которых вообще не должно существовать".

https://censor.net.ua/video_news/308499 ... _kontrakty

20 сентября

Ощадбанк сообщает о том, что господин Витренко, коммерческий директор Нефтегаза, перевел в Лихтеншейн (офшорную зону!) на счет своей жены более 5 млн долларов из того самого бонуса, выплаченного за невзысканный с Газпрома штраф.

http://www.ukrrudprom.ua/news/V_otlichi ... _Vitr.html

Де-факто, все эти 45 млн долларов руководство Нефтегаза вытащило из карманов украинских потребителей, потому что НИ КОПЕЙКИ Газпром не заплатил, хотя с момента решения Арбитража прошло уже более 6 месяцев.

А Гройсман, соответственно, цинично соврал. Причем врал он задним числом - так как информация о получении и перечислении за границу своего бонуса господином Коболевым, генеральным директором Нефтегаза, просочилась в прессу еще 11 июня.

https://gordonua.com/news/money/kobolev ... 50272.html

Какой единственный вывод мы должны сделать из всего этого - заявления Гройсмана о том, что Нефтегаз работает/будет работать на Бюджет, а не кучку реальных бенефициаров в его руководстве, являются на 100% ничтожными! Это дешевый популизм и укрывательство!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:15

Хотелось бы узнать, а 90% прибыли - это сколько?
Или это долги, и придется доплатить? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:27

Прибыль из чего?
Из дотаций и субсидий бюджета?
За три с половиной года в Нафтогаз влили из бюджета больше чем 200 млрд гривен.

В 2015 году НАК "Нафтогаз Украины» получил 17,1 млрд грн в виде финансирования субсидий и льгот, плюс 29,7 млрд грн были внесены правительством в уставный фонд компании.
В 2016 году объем дотаций "Нафтогаза" из бюджета составил 40 млрд грн.
В 2017 объем дотаций "Нафтогаза" из бюджета увеличился в полтора раза - до 64 млрд грн.
За первое полугодие 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" уже получил из государственного бюджета около 50 млрд грн средств.


Какая-то контора по отмывке бабла получается.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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