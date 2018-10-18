90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...

Додано: Суб 20 жов, 2018 10:39

tollyn написав: Shram

Я так понял это субсидия для всех. Государство заплатило за разницу между рыночной ценой и ценой которую оплачивает население(по закону). Только те 200 млрд. распылили на всех равномерно, взамен использовать на что-то полезное Я так понял это субсидия для всех. Государство заплатило за разницу между рыночной ценой и ценой которую оплачивает население(по закону). Только те 200 млрд. распылили на всех равномерно, взамен использовать на что-то полезное

Это очевидно, здесь нет причин для спора, с этим все согласны.Загвозвочка в другом - контора, сидящая не подсосе Бюджета (а я напоминаю, что Нефтегаз - это не коммерческая организация, владеющая некой инновационной технологией, чтобы стричь деньги с потребителей, а государственная естественная монополия, качающая природные ресурсы из недр, принадлежащих обшественности) позволяет себе многомиллионные зарплаты и миллиардные бонусы для десятка лиц сомнительной полезности и профессионализма, а прибыль, сформированную за счет бюджетных же средств, отказывается возвращать государству.Посмотрим на 2017 год - чистая прибыль 40 млрд грн при бюджетной компенсации 64 млрд гривен.Мало того, что эта прибыль должна была быть по крайней мере на 1,5 млрд грн больше (пресловутый уже бонус в 45 млн долларов в дополнение к другим "регулярным" бонусам руководству), так Нефтегаз еще и отказался перечислить 80% ее объема в Бюджет (перечислив лишь 30%), в нарушение распоряжение Правительства от 2015 года о дивидендной политике, обязывающие все госкомпании перечислять в Бюджет в виде дивидендов не менее 80% своей чистой прибыли.Притом, что Коболев - это прямой подчиненный Кубива, а Кубив в свою очередь - прямой подчиненный Гройсмана. Они просто играют на публику в плохого-хорошего копа, и совместно пилят бабло в огромных масштабах