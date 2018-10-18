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90% прибутку "Нафтогазу"
буде повернуто до держбюджету,...

90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:01

  777serg87 написав:процентов 30 на развитие компании оставить надо

какое развитие может быть у торгошпа-спекулянта?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:05

Re: 90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,.

  zРадио написав:Загвозвочка в другом - контора, сидящая не подсосе Бюджета (а я напоминаю, что Нефтегаз - это не коммерческая организация, владеющая некой инновационной технологией, чтобы стричь деньги с потребителей, а государственная естественная монополия, качающая природные ресурсы из недр, принадлежащих обшественности) позволяет себе многомиллионные зарплаты и миллиардные бонусы для десятка лиц сомнительной полезности и профессионализма, а прибыль, сформированную за счет бюджетных же средств, отказывается возвращать государству.

Вы хотите справедливости, но ее не будет. Как бы не поступал Колобов ничисляя себе премии и своему окружению. Так поступят 90% украинцев которые будут работать на его должности(изменение менталитета это процесс на десятилетия).И вопрос даже не в премии, а почему разделили на такой узкое количество людей. Правильнее было направить на всех работников нафтогаза(и вопрос был бы закрыт), даже уборщица которая убирает в кабинете и та также должна была получить. Колобов сделал, то что обязан был сделать получая не маленькую зарплату.
По поводу высоких зарплат, это пережиток совка. Где всегда рабочие это каста нижняя, а руководство каста высшая. И это почти в каждой компании и предприятии.

И проблема природными монополиями всегда есть, хорошо хоть в нефтегазе не так разворовуют, как на государственных шахтах. Там вообще сплошные дотации просто так.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:12

  tollyn написав:хорошо хоть в нефтегазе не так разворовуют, как на государственных шахтах

откуда такая уверенность? можете привести конкретные цифры?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:20

Re: 90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,.

  Cler написав:откуда такая уверенность? можете привести конкретные цифры?

Нефтегазу дотации на модернизацию и на зарплаты не выделяют с бюджета. Притом тот же Ахметов не хило зарабатывает, а продают уголь по цене одинаковой.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:31

  tollyn написав:
  Cler написав:откуда такая уверенность? можете привести конкретные цифры?

Нефтегазу дотации на модернизацию и на зарплаты не выделяют с бюджета. Притом тот же Ахметов не хило зарабатывает, а продают уголь по цене одинаковой.

а каким боком к государственным шахтам Ахметов? не хотите датировать шахтёров - покуйте украинский уголь по цене угля из Пенсильвании...
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:09

Re: 90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,.

  Cler написав:а каким боком к государственным шахтам Ахметов? не хотите датировать шахтёров - покуйте украинский уголь по цене угля из Пенсильвании.


А притом, что все говорят про Ахметова слишком много зарабатывает на формуле Роттердам+, но при этом уголь с гос.шахт продается по той же самой формуле и денег нет у них. И с бюджета еще доплачиваем, и на выходе получается цену угля намного дороже чем продает Ахметов.

И самое главное сколько им не платят, но добыча угля каждый год падает.
tollyn
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