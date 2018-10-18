какое развитие может быть у торгошпа-спекулянта?...
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Додано: Суб 20 жов, 2018 15:01
какое развитие может быть у торгошпа-спекулянта?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:05
Re: 90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,.
Вы хотите справедливости, но ее не будет. Как бы не поступал Колобов ничисляя себе премии и своему окружению. Так поступят 90% украинцев которые будут работать на его должности(изменение менталитета это процесс на десятилетия).И вопрос даже не в премии, а почему разделили на такой узкое количество людей. Правильнее было направить на всех работников нафтогаза(и вопрос был бы закрыт), даже уборщица которая убирает в кабинете и та также должна была получить. Колобов сделал, то что обязан был сделать получая не маленькую зарплату.
По поводу высоких зарплат, это пережиток совка. Где всегда рабочие это каста нижняя, а руководство каста высшая. И это почти в каждой компании и предприятии.
И проблема природными монополиями всегда есть, хорошо хоть в нефтегазе не так разворовуют, как на государственных шахтах. Там вообще сплошные дотации просто так.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:12
откуда такая уверенность? можете привести конкретные цифры?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:20
Re: 90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:31
а каким боком к государственным шахтам Ахметов? не хотите датировать шахтёров - покуйте украинский уголь по цене угля из Пенсильвании...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:09
Re: 90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,.
А притом, что все говорят про Ахметова слишком много зарабатывает на формуле Роттердам+, но при этом уголь с гос.шахт продается по той же самой формуле и денег нет у них. И с бюджета еще доплачиваем, и на выходе получается цену угля намного дороже чем продает Ахметов.
И самое главное сколько им не платят, но добыча угля каждый год падает.
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:51
а как может рости добыча, если временщики у власти закупают уголь не в Украине, а в африке и америке?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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