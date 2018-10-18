90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,...

Додано: Суб 20 жов, 2018 15:05

zРадио написав: Загвозвочка в другом - контора, сидящая не подсосе Бюджета (а я напоминаю, что Нефтегаз - это не коммерческая организация, владеющая некой инновационной технологией, чтобы стричь деньги с потребителей, а государственная естественная монополия, качающая природные ресурсы из недр, принадлежащих обшественности) позволяет себе многомиллионные зарплаты и миллиардные бонусы для десятка лиц сомнительной полезности и профессионализма, а прибыль, сформированную за счет бюджетных же средств, отказывается возвращать государству. Загвозвочка в другом - контора, сидящая не подсосе Бюджета (а я напоминаю, что Нефтегаз - это не коммерческая организация, владеющая некой инновационной технологией, чтобы стричь деньги с потребителей, а государственная естественная монополия, качающая природные ресурсы из недр, принадлежащих обшественности) позволяет себе многомиллионные зарплаты и миллиардные бонусы для десятка лиц сомнительной полезности и профессионализма, а прибыль, сформированную за счет бюджетных же средств, отказывается возвращать государству.

Вы хотите справедливости, но ее не будет. Как бы не поступал Колобов ничисляя себе премии и своему окружению. Так поступят 90% украинцев которые будут работать на его должности(изменение менталитета это процесс на десятилетия).И вопрос даже не в премии, а почему разделили на такой узкое количество людей. Правильнее было направить на всех работников нафтогаза(и вопрос был бы закрыт), даже уборщица которая убирает в кабинете и та также должна была получить. Колобов сделал, то что обязан был сделать получая не маленькую зарплату.По поводу высоких зарплат, это пережиток совка. Где всегда рабочие это каста нижняя, а руководство каста высшая. И это почти в каждой компании и предприятии.И проблема природными монополиями всегда есть, хорошо хоть в нефтегазе не так разворовуют, как на государственных шахтах. Там вообще сплошные дотации просто так.