Про це повідомляє профільний портал Autogeek.
Дивися повний текст В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 02:22
В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн.
Додано: Суб 20 жов, 2018 02:22
Дизайн смущает. А по цене... Чем дырчик покупать, лучше все ж под крышей ехать, особенно по разбитой сельской дороге
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