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В Україні стартував продаж
електромобілів по 100 тис. грн

В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 02:22

В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє профільний портал Autogeek.

Дивися повний текст В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 02:22

Дизайн смущает. А по цене... Чем дырчик покупать, лучше все ж под крышей ехать, особенно по разбитой сельской дороге
max_us_ua
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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