В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн

Додано: Суб 20 жов, 2018 07:29

max_us_ua написав: Дизайн смущает. А по цене... Чем дырчик покупать, лучше все ж под крышей ехать, особенно по разбитой сельской дороге Дизайн смущает. А по цене... Чем дырчик покупать, лучше все ж под крышей ехать, особенно по разбитой сельской дороге

Видел что-то подобное в магазинах электроники "Алло". Это первая ласточка, конечно, но для перехода на массовое потребление нужно изменить законодательство в Украине.1. Обложить автомобилистов дополнительным налогом на массу автомобиля. Едешь ты на двух-трехтонном или большем джипе по украинским дорогам - плати 30000 грн за год плюс покупай солярку или бензин с акцизом. Едешь ты на полтора-двухтонном автомобиле - плати 10000 грн за год плюс акциз с топлива. Едешь ты на одно-полторатонном автомобиле - плати 1000 грн за год плюс акциз с топлива. Едешь ты на автомобиле меньше одной тонны - то платят тебе 100 грн за год. Едешь ты на электромобиле, то получи из бюджета 2000 грн за год на плюшки. Как-то такВ итоге, мы быстрее всех в мире пересядем на электротранспорт, а заправлять всю военную технику в Украине станет сравнительно дешево.2. Нужно ввести НДС на все импортные электромобили. Бюджет надо пополнять, а не давать зарабатывать на нас иностранным автодилерам. И нужно украинским автопроизводителям доплачивать из бюджета скажем 50000 грн за каждый произведенный и в Украине электромобиль. В итоге, по цене-качеству украинские электромобили смогут конкурировать на международном рынке.