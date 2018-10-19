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В Україні стартував продаж
електромобілів по 100 тис. грн

В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 02:22

В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє профільний портал Autogeek.

Дивися повний текст В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 02:22

Дизайн смущает. А по цене... Чем дырчик покупать, лучше все ж под крышей ехать, особенно по разбитой сельской дороге
max_us_ua
 
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Он не предназначен для езды по дорогам общего пользования! Это машинка для езды по гольф клубу или по резиденции депутатов или прокуроров!
watsonua
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 07:29

  max_us_ua написав:Дизайн смущает. А по цене... Чем дырчик покупать, лучше все ж под крышей ехать, особенно по разбитой сельской дороге

Видел что-то подобное в магазинах электроники "Алло". Это первая ласточка, конечно, но для перехода на массовое потребление нужно изменить законодательство в Украине.

1. Обложить автомобилистов дополнительным налогом на массу автомобиля. Едешь ты на двух-трехтонном или большем джипе по украинским дорогам - плати 30000 грн за год плюс покупай солярку или бензин с акцизом. Едешь ты на полтора-двухтонном автомобиле - плати 10000 грн за год плюс акциз с топлива. Едешь ты на одно-полторатонном автомобиле - плати 1000 грн за год плюс акциз с топлива. Едешь ты на автомобиле меньше одной тонны - то платят тебе 100 грн за год. Едешь ты на электромобиле, то получи из бюджета 2000 грн за год на плюшки. Как-то так :mrgreen: В итоге, мы быстрее всех в мире пересядем на электротранспорт, а заправлять всю военную технику в Украине станет сравнительно дешево.

2. Нужно ввести НДС на все импортные электромобили. Бюджет надо пополнять, а не давать зарабатывать на нас иностранным автодилерам. И нужно украинским автопроизводителям доплачивать из бюджета скажем 50000 грн за каждый произведенный и в Украине электромобиль. В итоге, по цене-качеству украинские электромобили смогут конкурировать на международном рынке.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:03

Re: В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. гр

Гройсман?)
WKBAPKA
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