В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн

Додано: Суб 20 жов, 2018 13:21

Читайте до конца:

Примітка:

«Зазначений транспортний засіб не підлягає експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, не має використовуватись на автомобільних дорогах державного значення та не є механічним транспортним засобом в розумінні Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306. І не підлягае реєстрації.»

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.