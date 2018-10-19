В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн

У меня чистый американец был 85й на дизеле, с гарантией 5 лет на 6м году, дурак(я) продал, что бы не рисковать.
- Проблем никогда не было.
- Новая Иста не отработала и 1,5 года.
Уловите разницу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:38
У меня чистый американец был 85й на дизеле, с гарантией 5 лет на 6м году, дурак(я) продал, что бы не рисковать.
- Проблем никогда не было.
- Новая Иста не отработала и 1,5 года.
Уловите разницу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:47
Хватайте пока не подорожало - Минфин и ГФС отказались от продления действующих нулевых ставок на ввоз в Украину электромобилей.
|