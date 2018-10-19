В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн

Додано: Суб 20 жов, 2018 21:03

Какой то недалекий предприниматель вложил свои деньги в то, что не будет никогда успешно продаваться на рынке Украины. Недостатков уйма в машины, плюсов ни одного. У него или деньги ворованные из бюджета, или он по определению *****еб

...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...