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В Україні стартував продаж
електромобілів по 100 тис. грн

В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:38

  trololo написав:Свинцеві акумулятори - гроші на вітер

У меня чистый американец был 85й на дизеле, с гарантией 5 лет на 6м году, дурак(я) продал, что бы не рисковать.
- Проблем никогда не было.
- Новая Иста не отработала и 1,5 года.
Уловите разницу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:47

Хватайте пока не подорожало - Минфин и ГФС отказались от продления действующих нулевых ставок на ввоз в Украину электромобилей.

https://autogeek.com.ua/minfin-i-gfs-da ... v-ukrainu/
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:10

  Kudrjavuy написав:
  trololo написав:Свинцеві акумулятори - гроші на вітер

У меня чистый американец был 85й на дизеле, с гарантией 5 лет на 6м году, дурак(я) продал, что бы не рисковать.
- Проблем никогда не было.
- Новая Иста не отработала и 1,5 года.
Уловите разницу.


к чему этот опус? а у меня родной аккум 8 лет на немце отпахал. речь о том, что для езды свинец не предназначен
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:19

Більше налогів*іронія

buratinyoТреба ще на повітря налог
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:03

Какой то недалекий предприниматель вложил свои деньги в то, что не будет никогда успешно продаваться на рынке Украины. Недостатков уйма в машины, плюсов ни одного. У него или деньги ворованные из бюджета, или он по определению *****еб
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
xpen_vam
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:16

  max_us_ua написав:Дизайн смущает.

в точку. вот я не пойму почему если дешевое авто должно быть обязательно с плохим дизайном ?
Почему не сделать обычный дизайн как например
https://www.google.com.ua/url?sa=i&sour ... 2904654716Зображення
Да блин даже таврия нормально более менее выглядит ...
Востаннє редагувалось yama в Суб 20 жов, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:20

  Kudrjavuy написав:Читайте до конца:
Примітка:
«Зазначений транспортний засіб не підлягає експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, не має використовуватись на автомобільних дорогах державного значення та не є механічним транспортним засобом в розумінні Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306. І не підлягае реєстрації.»

тогда нахрена на нормальном агрегаторе такую фигню публикуют ... я уже хотел покупать ... и перекрашивать тюнинговать что ли
свинорыл
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:22

  warlamp написав:Хватайте пока не подорожало - Минфин и ГФС отказались от продления действующих нулевых ставок на ввоз в Украину электромобилей.

https://autogeek.com.ua/minfin-i-gfs-da ... v-ukrainu/

потому что пи..сы С... бл№ слов нет что им мешало ? хоть один закон был дял людей . Или они ....ы ...Ы защищают отчественного производителя электромобилей ? где он ? ГДЕ ???
свинорыл
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