В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн

У меня чистый американец был 85й на дизеле, с гарантией 5 лет на 6м году, дурак(я) продал, что бы не рисковать.
- Проблем никогда не было.
- Новая Иста не отработала и 1,5 года.
Уловите разницу.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 18:38
У меня чистый американец был 85й на дизеле, с гарантией 5 лет на 6м году, дурак(я) продал, что бы не рисковать.
- Проблем никогда не было.
- Новая Иста не отработала и 1,5 года.
Уловите разницу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:47
Хватайте пока не подорожало - Минфин и ГФС отказались от продления действующих нулевых ставок на ввоз в Украину электромобилей.
Додано: Суб 20 жов, 2018 20:10
к чему этот опус? а у меня родной аккум 8 лет на немце отпахал. речь о том, что для езды свинец не предназначен
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 20 жов, 2018 20:19
Більше налогів*іронія
buratinyoТреба ще на повітря налог
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:03
Какой то недалекий предприниматель вложил свои деньги в то, что не будет никогда успешно продаваться на рынке Украины. Недостатков уйма в машины, плюсов ни одного. У него или деньги ворованные из бюджета, или он по определению *****еб
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
Додано: Суб 20 жов, 2018 22:16
в точку. вот я не пойму почему если дешевое авто должно быть обязательно с плохим дизайном ?
Почему не сделать обычный дизайн как например
Да блин даже таврия нормально более менее выглядит ...
Востаннє редагувалось yama в Суб 20 жов, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
Додано: Суб 20 жов, 2018 22:20
тогда нахрена на нормальном агрегаторе такую фигню публикуют ... я уже хотел покупать ... и перекрашивать тюнинговать что ли
свинорыл
Додано: Суб 20 жов, 2018 22:22
потому что пи..сы С... бл№ слов нет что им мешало ? хоть один закон был дял людей . Или они ....ы ...Ы защищают отчественного производителя электромобилей ? где он ? ГДЕ ???
свинорыл
Додано: Нед 21 жов, 2018 03:31
Re: В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. гр
что выбрали то и имеете 54% "людей" это хотели и это получили). А авто страшненькое конечно..
Вот небольшое видео на китайском про него но и на нем видно что это до первой зимы и дорог со снегом и солью доездит и все..
Додано: Нед 21 жов, 2018 08:01
"Деньги не пахнут"
- Весписиан
Каждый шаг(в плане денег) прогнозируется отсюда:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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