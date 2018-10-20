В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн

yama написав:Kudrjavuy написав:Читайте до конца:
Примітка:
«Зазначений транспортний засіб не підлягає експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, не має використовуватись на автомобільних дорогах державного значення та не є механічним транспортним засобом в розумінні Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306. І не підлягае реєстрації.»
тогда нахрена на нормальном агрегаторе такую фигню публикуют ... я уже хотел покупать ... и перекрашивать тюнинговать что ли
Ну, у как раз по теме:
может у кого-то из предпринимателей хватит хысту не просто тюнинговать, а довести до ума и сертифицировать, как полноценный автомобиль?
Или наоборот, кто мешает производить в Украине такие "игрушки"?(стоит поднять разработки 1930 года...)И почему они до сих пор не "сидят", а во власти?
С другой стороны, сегодняшняя всеобщая дэелектризация страны - как раз против этого.