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В Україні стартував продаж
електромобілів по 100 тис. грн

В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:11

  yama написав:
  Kudrjavuy написав:Читайте до конца:
Примітка:
«Зазначений транспортний засіб не підлягає експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, не має використовуватись на автомобільних дорогах державного значення та не є механічним транспортним засобом в розумінні Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306. І не підлягае реєстрації.»

тогда нахрена на нормальном агрегаторе такую фигню публикуют ... я уже хотел покупать ... и перекрашивать тюнинговать что ли

Ну, у как раз по теме:
может у кого-то из предпринимателей хватит хысту не просто тюнинговать, а довести до ума и сертифицировать, как полноценный автомобиль?
Или наоборот, кто мешает производить в Украине такие "игрушки"?(стоит поднять разработки 1930 года...)И почему они до сих пор не "сидят", а во власти?

С другой стороны, сегодняшняя всеобщая дэелектризация страны - как раз против этого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:48

  trololo написав:
  Kudrjavuy написав:
  trololo написав:Свинцеві акумулятори - гроші на вітер

У меня чистый американец был 85й на дизеле, с гарантией 5 лет на 6м году, дурак(я) продал, что бы не рисковать.
- Проблем никогда не было.
- Новая Иста не отработала и 1,5 года.
Уловите разницу.


к чему этот опус? а у меня родной аккум 8 лет на немце отпахал. речь о том, что для езды свинец не предназначен

Ключевое слово выше Иста. Есть такая поговорка Иста г...но автомобилиста. Хотя синяя Иста бывает до 5лет дотягивает :mrgreen:
tigr-uu
 
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