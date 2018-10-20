В Україні стартував продаж електромобілів по 100 тис. грн
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Kudrjavuy написав:Читайте до конца: Примітка: «Зазначений транспортний засіб не підлягає експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, не має використовуватись на автомобільних дорогах державного значення та не є механічним транспортним засобом в розумінні Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306. І не підлягае реєстрації.»
тогда нахрена на нормальном агрегаторе такую фигню публикуют ... я уже хотел покупать ... и перекрашивать тюнинговать что ли
Ну, у как раз по теме: может у кого-то из предпринимателей хватит хысту не просто тюнинговать, а довести до ума и сертифицировать, как полноценный автомобиль? Или наоборот, кто мешает производить в Украине такие "игрушки"?(стоит поднять разработки 1930 года...)И почему они до сих пор не "сидят", а во власти?
С другой стороны, сегодняшняя всеобщая дэелектризация страны - как раз против этого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.