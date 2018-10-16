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Тендер на ремонт туалетів у
поїздах Hyundai виграла...

Тендер на ремонт туалетів у поїздах Hyundai виграла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 02:23

Тендер на ремонт туалетів у поїздах Hyundai виграла...

Пропонуємо до обговорення:
«Українська залізнична швидкісна компанія», що входить в структуру ПАТ «Українська залізниця», провела тендер на проведення «модернізації окремих частин інтер’єрного оздоблення електропоїздів HRCS2» очікуваною вартістю 3,98 млн грн.

Дивися повний текст Тендер на ремонт туалетів у поїздах Hyundai виграла «прокладка» з одним працівником – ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 02:23

Как будто новость из ряда вон - УЗ постоянно отдает конкурсы прокладкам такого типа
max_us_ua
 
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