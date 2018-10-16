|
|
|
Тендер на ремонт туалетів у поїздах Hyundai виграла...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 жов, 2018 02:23
Пропонуємо до обговорення:
«Українська залізнична швидкісна компанія», що входить в структуру ПАТ «Українська залізниця», провела тендер на проведення «модернізації окремих частин інтер’єрного оздоблення електропоїздів HRCS2» очікуваною вартістю 3,98 млн грн.
Дивися повний текст Тендер на ремонт туалетів у поїздах Hyundai виграла «прокладка» з одним працівником – ЗМІ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85146
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 20 жов, 2018 02:23
Как будто новость из ряда вон - УЗ постоянно отдает конкурсы прокладкам такого типа
-
max_us_ua
-
-
- Повідомлень: 2960
- З нами з: 17.11.08
- Подякував: 584 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 20 жов, 2018 08:24
Важно другое: каким образом будет проведен общественный мониторинг и оценка качества выполненных работ, какие предусмотрены наказания за халатность?
-
agcsc
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 01.03.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:21
Обычная обналичка, а работа будет выполнена работниками «Українська залізниця».
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 868
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:28
Это реформа или нет?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6392
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4266 раз.
- Подякували: 1477 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|