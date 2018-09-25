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Китай обігнав США та Японію
за кількістю «мегабанків»

Китай обігнав США та Японію за кількістю «мегабанків»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:16

Китай обігнав США та Японію за кількістю «мегабанків»

Пропонуємо до обговорення:
Кількість великих банківських установ Китаю, загальна вартість активів яких перевищує 500 мільярдів доларів, склала 13 установ, що більше ніж кількість «мегабанків» у США та Японії разом узятих.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:16

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дынин
 
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