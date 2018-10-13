Лідером за кількістю зайнятих осіб стала переробна промисловість, в якій працювали 1,1 млн осіб.
Дивися повний текст Названо галузі економіки з максимальною кількістю робочих місць (інфографіка).
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Додано: Суб 20 жов, 2018 13:01
Названо галузі економіки з максимальною кількістю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо галузі економіки з максимальною кількістю робочих місць (інфографіка).
Додано: Суб 20 жов, 2018 13:01
Посчитал всех в сумме - получилось около 5 миллионов, а остальные где заняты?
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