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Названо галузі економіки з
максимальною кількістю...

Названо галузі економіки з максимальною кількістю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:01

Названо галузі економіки з максимальною кількістю...

Пропонуємо до обговорення:
Лідером за кількістю зайнятих осіб стала переробна промисловість, в якій працювали 1,1 млн осіб.

Дивися повний текст Названо галузі економіки з максимальною кількістю робочих місць (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:01

Посчитал всех в сумме - получилось около 5 миллионов, а остальные где заняты?
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:25

  777serg87 написав:Посчитал всех в сумме - получилось около 5 миллионов, а остальные где заняты?

Учителей полмиллиона, врачей 300 тыс, в детских садах еще 100 тыс. Оранники, дворники, айти бизнес, службы доставки, пиццерии и т.д. всего наберется примерно 12-15 миллионов.
locustsucol
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