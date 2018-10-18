За його словами, місто повністю готове до опалювального сезону.
Дивися повний текст Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18
Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
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Дивися повний текст Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18
а больше это сколько? и на сколько должен возрасти при этом тариф? КиевЭнерго мог инвестировать на эти цели не более 500-600 млн. грн. в год - эта та сумма которая была заложена в тариф на тепло при годовом производстве примерно 10,6 млн. Гкал тепла...
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