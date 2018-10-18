RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко розповів про нову дорогу
програму заміни труб у Києві

Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18

Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, місто повністю готове до опалювального сезону.

Дивися повний текст Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85149
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18

а больше это сколько? и на сколько должен возрасти при этом тариф? КиевЭнерго мог инвестировать на эти цели не более 500-600 млн. грн. в год - эта та сумма которая была заложена в тариф на тепло при годовом производстве примерно 10,6 млн. Гкал тепла...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 15.07.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:19

“У місті Києві кілька тисяч труб розташовані під землею і деякі ми вириваєм, а вони як папірець. І це втрата тепла і втрата води.


А когда ты шел на эту должность не знал этого?
Воистину Виталик узнал много нового на должности мера, но зачем он такой нужен киевлянам?

За його словами, місто повністю готове до опалювального сезону, і через тиждень-два ситуація з опаленням повністю стабілізується.


И как ты можешь быть готов к отопительному сезону с такими трубами?

І ми робимо зараз програму заміни труб, досить дорогий процес, і ми зараз інвестуємо набагато більше грошей, ніж попередньо інвестувала компанія “Київенерго”, – заявив Кличко.


Когда и кто проводил аудит Ахметовской компании получившей на шару имущество киевлян 17 лет назад и данные сколько они вложили в замену труб и где.
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 143
З нами з: 29.05.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:42

  shapo написав:Когда и кто проводил аудит Ахметовской компании получившей на шару имущество киевлян 17 лет назад и данные сколько они вложили в замену труб и где.

17 лет назад, когда это всё начиналось, больше половины компании было государственной, а 1/8 часть принадлежала городу Киеву, так что на тот момент всё было логично и естественно. в этой истории есть интересные моменты как при Черновецком в руки Ахметова перешла часть компании принадлежащей городу и то как уже при новой власти он получил последние 25% компании...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 15.07.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2018 18:09
10 532
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 15:22
Cler
"Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...
R2 » Чет 18 жов, 2018 22:32
6 218
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 09:52
cannabis_ua
У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120... 1, 2
R2 » Чет 18 жов, 2018 15:16
18 725
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 14:34
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.