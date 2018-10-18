За його словами, місто повністю готове до опалювального сезону.
Дивися повний текст Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18
Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
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Дивися повний текст Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18
а больше это сколько? и на сколько должен возрасти при этом тариф? КиевЭнерго мог инвестировать на эти цели не более 500-600 млн. грн. в год - эта та сумма которая была заложена в тариф на тепло при годовом производстве примерно 10,6 млн. Гкал тепла...
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:19
А когда ты шел на эту должность не знал этого?
Воистину Виталик узнал много нового на должности мера, но зачем он такой нужен киевлянам?
И как ты можешь быть готов к отопительному сезону с такими трубами?
Когда и кто проводил аудит Ахметовской компании получившей на шару имущество киевлян 17 лет назад и данные сколько они вложили в замену труб и где.
В игноре Kart
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:42
17 лет назад, когда это всё начиналось, больше половины компании было государственной, а 1/8 часть принадлежала городу Киеву, так что на тот момент всё было логично и естественно. в этой истории есть интересные моменты как при Черновецком в руки Ахметова перешла часть компании принадлежащей городу и то как уже при новой власти он получил последние 25% компании...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:51
За две недели хочет решить эту проблему? Наверно его очень сильно били по голове...
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:53
Только сейчас не компания ахметова, а киев может менять трубы. В том то и дело, что раньше тарифные деньги уходили в никуда в плане ремонтов, и делались эти ремонты через задницу благодаря тому, что когда-то у Киева отобрали эту инфраструктуру из владения.
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