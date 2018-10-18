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Кличко розповів про нову дорогу
програму заміни труб у Києві

Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18

Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, місто повністю готове до опалювального сезону.

Дивися повний текст Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18

а больше это сколько? и на сколько должен возрасти при этом тариф? КиевЭнерго мог инвестировать на эти цели не более 500-600 млн. грн. в год - эта та сумма которая была заложена в тариф на тепло при годовом производстве примерно 10,6 млн. Гкал тепла...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:19

“У місті Києві кілька тисяч труб розташовані під землею і деякі ми вириваєм, а вони як папірець. І це втрата тепла і втрата води.


А когда ты шел на эту должность не знал этого?
Воистину Виталик узнал много нового на должности мера, но зачем он такой нужен киевлянам?

За його словами, місто повністю готове до опалювального сезону, і через тиждень-два ситуація з опаленням повністю стабілізується.


И как ты можешь быть готов к отопительному сезону с такими трубами?

І ми робимо зараз програму заміни труб, досить дорогий процес, і ми зараз інвестуємо набагато більше грошей, ніж попередньо інвестувала компанія “Київенерго”, – заявив Кличко.


Когда и кто проводил аудит Ахметовской компании получившей на шару имущество киевлян 17 лет назад и данные сколько они вложили в замену труб и где.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:42

  shapo написав:Когда и кто проводил аудит Ахметовской компании получившей на шару имущество киевлян 17 лет назад и данные сколько они вложили в замену труб и где.

17 лет назад, когда это всё начиналось, больше половины компании было государственной, а 1/8 часть принадлежала городу Киеву, так что на тот момент всё было логично и естественно. в этой истории есть интересные моменты как при Черновецком в руки Ахметова перешла часть компании принадлежащей городу и то как уже при новой власти он получил последние 25% компании...
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:51

За две недели хочет решить эту проблему? Наверно его очень сильно били по голове...
evs-igor
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:35

Жаль в 14-м его президентом не избрали. Народ бы прозрел раньше.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:53

  shapo написав:
“У місті Києві кілька тисяч труб розташовані під землею і деякі ми вириваєм, а вони як папірець. І це втрата тепла і втрата води.


А когда ты шел на эту должность не знал этого?
Воистину Виталик узнал много нового на должности мера, но зачем он такой нужен киевлянам?


Только сейчас не компания ахметова, а киев может менять трубы. В том то и дело, что раньше тарифные деньги уходили в никуда в плане ремонтов, и делались эти ремонты через задницу благодаря тому, что когда-то у Киева отобрали эту инфраструктуру из владения.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 07:42

  shapo написав:А когда ты шел на эту должность не знал этого?
Воистину Виталик узнал много нового на должности мера, но зачем он такой нужен киевлянам?


  locustsucol написав:Только сейчас не компания ахметова, а киев может менять трубы. В том то и дело, что раньше тарифные деньги уходили в никуда в плане ремонтов, и делались эти ремонты через задницу благодаря тому, что когда-то у Киева отобрали эту инфраструктуру из владения.


Что значит "отобрали"?
Это происходило при Сан Саныче,Кинахе и Кучме.
Так они в Киеве пребывают в отличие от Черновецкого которого тоже можно найти,пусть расскажут как отдавали,заодно и на скамью подсудимых пойдут.
А Виталька почему не потребовал отчета с первого дня передачи, а с барского (вернее,киевлян) плеча взял на себя долги и изношенные трубы?
Ему тоже в эту очередь за баландой.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:36

Народ, мені от цікаво, яка новина вас могла б порадувати. Сказали, що будуть міняти труби, про які 27 років ніхто не думав, тільки дірки латали, а ви невдоволені. Перший міський голова, що заявив про це, а ви його називаєте тупим. Сподіваюся, що ця програма буде реалізовуватися, а то я в калюжу сяду :)
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