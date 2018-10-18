|
|
Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 жов, 2018 17:07
Cler написав:
за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...
В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
В игноре Kart
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор