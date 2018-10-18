Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві

В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
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Додано: Нед 21 жов, 2018 17:07
В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
В игноре Kart
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:05
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
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