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Кличко розповів про нову дорогу
програму заміни труб у Києві

Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:07

  Cler написав:за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...


В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:05

  shapo написав:
  Cler написав:за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...

В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети

застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
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Cler
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