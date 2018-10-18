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Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
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Додано: Нед 21 жов, 2018 17:07
Cler написав:
за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...
В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
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shapo
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:05
shapo написав: Cler написав:
за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...
В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:47
Cler написав:
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Серьёзно? А как же 4% от жилья и 10% от нежилого строительства в виде паевого взноса на развитие инфраструктуры города?
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shapo
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:01
Cler написав: shapo написав: Cler написав:
за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...
В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Взагалі-то - було виділено декілька км труб на рік, а фактично замінено декілька тисяч латок. Данна інформація отримана від інсайлера.
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jeugen
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:43
shapo написав: Cler написав:
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Серьёзно? А как же 4% от жилья и 10% от нежилого строительства в виде паевого взноса на развитие инфраструктуры города?
и вы серьёзно считаете, что все эти проценты идут на тепловые сети? есть ещё водопровод, канализация, газовые и электрические сети + такая инфраструктура как детские сады, школы, метро и т.д.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:49
jeugen написав: Cler написав: shapo написав:
В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Взагалі-то - було виділено декілька км труб на рік, а фактично замінено декілька тисяч латок. Данна інформація отримана від інсайлера.
если вы знаете конкретные факты злоупотреблений, то вам следует написать заявление в правоохранительные органы...
я конечно не видела лично все масштабные перекладки трубопроводов, но лично за последние годы наблюдала перекладки тепловых сетей на Подоле по улицам Ярославской и Нижний Вал + несколько лет назад масштабную реконструкцию по бульвару Леси Украинки и в районе Республиканского стадиона...
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Cler
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