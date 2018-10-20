Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві

Додано: Пон 22 жов, 2018 13:59

Cler написав: если вы знаете конкретные факты злоупотреблений, то вам следует написать заявление в правоохранительные органы...



я конечно не видела лично все масштабные перекладки трубопроводов, но лично за последние годы наблюдала перекладки тепловых сетей на Подоле по улицам Ярославской и Нижний Вал + несколько лет назад масштабную реконструкцию по бульвару Леси Украинки и в районе Республиканского стадиона... если вы знаете конкретные факты злоупотреблений, то вам следует написать заявление в правоохранительные органы...я конечно не видела лично все масштабные перекладки трубопроводов, но лично за последние годы наблюдала перекладки тепловых сетей на Подоле по улицам Ярославской и Нижний Вал + несколько лет назад масштабную реконструкцию по бульвару Леси Украинки и в районе Республиканского стадиона...

При маштабних перекладках - таким не дуже "граються". Я маю на увазі, коли йде прорив - то на його ремонт виділяють/списують декілька метрів труби, а по факту використовується декілька сантиметрів(на латки). Якщо хтось має доступ до б/д виділеног майна - нехай зверне увагу на кількість метрів, які були виділені для ремонту гарячої труби в районі вулиці Захарівської за останні 5 років. Адже за одну зиму в одному і тому ж люку трубу ремонтують по 2-3 рази.А що до написати - у нас є контролюючі органи. І в їхній компетенції перевіряти відповідність бумажки до дійсності.