Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
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Cler написав:за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...
В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler написав: застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Серьёзно? А как же 4% от жилья и 10% от нежилого строительства в виде паевого взноса на развитие инфраструктуры города?
Cler написав:за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...
В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Взагалі-то - було виділено декілька км труб на рік, а фактично замінено декілька тисяч латок. Данна інформація отримана від інсайлера.
Cler написав: застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Серьёзно? А как же 4% от жилья и 10% от нежилого строительства в виде паевого взноса на развитие инфраструктуры города?
и вы серьёзно считаете, что все эти проценты идут на тепловые сети? есть ещё водопровод, канализация, газовые и электрические сети + такая инфраструктура как детские сады, школы, метро и т.д.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
shapo написав:В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Взагалі-то - було виділено декілька км труб на рік, а фактично замінено декілька тисяч латок. Данна інформація отримана від інсайлера.
если вы знаете конкретные факты злоупотреблений, то вам следует написать заявление в правоохранительные органы...
я конечно не видела лично все масштабные перекладки трубопроводов, но лично за последние годы наблюдала перекладки тепловых сетей на Подоле по улицам Ярославской и Нижний Вал + несколько лет назад масштабную реконструкцию по бульвару Леси Украинки и в районе Республиканского стадиона...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler написав:и вы серьёзно считаете, что все эти проценты идут на тепловые сети? есть ещё водопровод, канализация, газовые и электрические сети + такая инфраструктура как детские сады, школы, метро и т.д.
В основном на инженерные сети и идут, в т.ч.тепловые. В центре д/садов и школ не построишь, а на метро лицензий на проектирование и строительство нет
Cler написав:если вы знаете конкретные факты злоупотреблений, то вам следует написать заявление в правоохранительные органы...
я конечно не видела лично все масштабные перекладки трубопроводов, но лично за последние годы наблюдала перекладки тепловых сетей на Подоле по улицам Ярославской и Нижний Вал + несколько лет назад масштабную реконструкцию по бульвару Леси Украинки и в районе Республиканского стадиона...
При маштабних перекладках - таким не дуже "граються". Я маю на увазі, коли йде прорив - то на його ремонт виділяють/списують декілька метрів труби, а по факту використовується декілька сантиметрів(на латки). Якщо хтось має доступ до б/д виділеног майна - нехай зверне увагу на кількість метрів, які були виділені для ремонту гарячої труби в районі вулиці Захарівської за останні 5 років. Адже за одну зиму в одному і тому ж люку трубу ремонтують по 2-3 рази. А що до написати - у нас є контролюючі органи. І в їхній компетенції перевіряти відповідність бумажки до дійсності.
shapo написав:а на метро лицензий на проектирование и строительство нет
откуда такие фантазии что у Государственного предприятия "Проектный институт Укрметротоннельпроект" нет лицензии? кстати из-за отсутвия в последнее время работы в Киеве эта организация успешно проектировала несколько станций Московского метро - "Хорошевская", "Полежаевская" (реконструкция), "Ходынское Поле", "Шелепиха", "Нижняя Масловка" и т.д.