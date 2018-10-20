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Кличко розповів про нову дорогу
програму заміни труб у Києві

Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:07

  Cler написав:за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...


В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:05

  shapo написав:
  Cler написав:за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...

В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети

застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:47

  Cler написав:
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...

Серьёзно? А как же 4% от жилья и 10% от нежилого строительства в виде паевого взноса на развитие инфраструктуры города?
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:01

  Cler написав:
  shapo написав:
  Cler написав:за 27 лет в Киеве заменено десятки километров тепловых сетей...

В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети

застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...


Взагалі-то - було виділено декілька км труб на рік, а фактично замінено декілька тисяч латок. Данна інформація отримана від інсайлера.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:43

  shapo написав:
  Cler написав:
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...

Серьёзно? А как же 4% от жилья и 10% от нежилого строительства в виде паевого взноса на развитие инфраструктуры города?

и вы серьёзно считаете, что все эти проценты идут на тепловые сети? есть ещё водопровод, канализация, газовые и электрические сети + такая инфраструктура как детские сады, школы, метро и т.д.
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Cler
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:49

  jeugen написав:
  Cler написав:
  shapo написав:В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети

застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...

Взагалі-то - було виділено декілька км труб на рік, а фактично замінено декілька тисяч латок. Данна інформація отримана від інсайлера.

если вы знаете конкретные факты злоупотреблений, то вам следует написать заявление в правоохранительные органы...

я конечно не видела лично все масштабные перекладки трубопроводов, но лично за последние годы наблюдала перекладки тепловых сетей на Подоле по улицам Ярославской и Нижний Вал + несколько лет назад масштабную реконструкцию по бульвару Леси Украинки и в районе Республиканского стадиона...
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Cler
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:51

  Cler написав:и вы серьёзно считаете, что все эти проценты идут на тепловые сети? есть ещё водопровод, канализация, газовые и электрические сети + такая инфраструктура как детские сады, школы, метро и т.д.


В основном на инженерные сети и идут, в т.ч.тепловые. В центре д/садов и школ не построишь, а на метро лицензий на проектирование и строительство нет
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:59

  Cler написав:если вы знаете конкретные факты злоупотреблений, то вам следует написать заявление в правоохранительные органы...

я конечно не видела лично все масштабные перекладки трубопроводов, но лично за последние годы наблюдала перекладки тепловых сетей на Подоле по улицам Ярославской и Нижний Вал + несколько лет назад масштабную реконструкцию по бульвару Леси Украинки и в районе Республиканского стадиона...


При маштабних перекладках - таким не дуже "граються". Я маю на увазі, коли йде прорив - то на його ремонт виділяють/списують декілька метрів труби, а по факту використовується декілька сантиметрів(на латки). Якщо хтось має доступ до б/д виділеног майна - нехай зверне увагу на кількість метрів, які були виділені для ремонту гарячої труби в районі вулиці Захарівської за останні 5 років. Адже за одну зиму в одному і тому ж люку трубу ремонтують по 2-3 рази.
А що до написати - у нас є контролюючі органи. І в їхній компетенції перевіряти відповідність бумажки до дійсності.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:13

  shapo написав:а на метро лицензий на проектирование и строительство нет

откуда такие фантазии что у Государственного предприятия "Проектный институт Укрметротоннельпроект" нет лицензии? кстати из-за отсутвия в последнее время работы в Киеве эта организация успешно проектировала несколько станций Московского метро - "Хорошевская", "Полежаевская" (реконструкция), "Ходынское Поле", "Шелепиха", "Нижняя Масловка" и т.д.

что касается Метростроя, то с действующими до 2020 года лицензиями можете ознакомиться по этой ссылке http://metrobud.kiev.ua/main/ua/svdoctv ... sertifkat/
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  #<12
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