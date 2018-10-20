Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві

В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
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Додано: Нед 21 жов, 2018 17:07
В основном застройщиками как условие получения ТУ на все инженерные сети
В игноре Kart
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:05
застройщики как правило прокладыаают только сети необходимые для подключения их объектов. речь же шла о перекладке старых сетей, которых КиевЭнерго перекладывал примерно 10-15 км в год, например в 2017 году переложено около 12 км сетей...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:47
Серьёзно? А как же 4% от жилья и 10% от нежилого строительства в виде паевого взноса на развитие инфраструктуры города?
В игноре Kart
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:01
Взагалі-то - було виділено декілька км труб на рік, а фактично замінено декілька тисяч латок. Данна інформація отримана від інсайлера.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:43
и вы серьёзно считаете, что все эти проценты идут на тепловые сети? есть ещё водопровод, канализация, газовые и электрические сети + такая инфраструктура как детские сады, школы, метро и т.д.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:49
если вы знаете конкретные факты злоупотреблений, то вам следует написать заявление в правоохранительные органы...
я конечно не видела лично все масштабные перекладки трубопроводов, но лично за последние годы наблюдала перекладки тепловых сетей на Подоле по улицам Ярославской и Нижний Вал + несколько лет назад масштабную реконструкцию по бульвару Леси Украинки и в районе Республиканского стадиона...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:51
В основном на инженерные сети и идут, в т.ч.тепловые. В центре д/садов и школ не построишь, а на метро лицензий на проектирование и строительство нет
В игноре Kart
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:59
При маштабних перекладках - таким не дуже "граються". Я маю на увазі, коли йде прорив - то на його ремонт виділяють/списують декілька метрів труби, а по факту використовується декілька сантиметрів(на латки). Якщо хтось має доступ до б/д виділеног майна - нехай зверне увагу на кількість метрів, які були виділені для ремонту гарячої труби в районі вулиці Захарівської за останні 5 років. Адже за одну зиму в одному і тому ж люку трубу ремонтують по 2-3 рази.
А що до написати - у нас є контролюючі органи. І в їхній компетенції перевіряти відповідність бумажки до дійсності.
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:13
откуда такие фантазии что у Государственного предприятия "Проектный институт Укрметротоннельпроект" нет лицензии? кстати из-за отсутвия в последнее время работы в Киеве эта организация успешно проектировала несколько станций Московского метро - "Хорошевская", "Полежаевская" (реконструкция), "Ходынское Поле", "Шелепиха", "Нижняя Масловка" и т.д.
что касается Метростроя, то с действующими до 2020 года лицензиями можете ознакомиться по этой ссылке
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:22
1)Половина института (60 человек) Укртоннельпроект вместе с бывшим директором еще в 2012 ушли проектировать московское метро в здание Киевпроекта под вывеску купленной москвичами до этого конторы.
2) Метрострой сейчас в стадии продажи,т.к. банкрот.
3) Главное. При чем тут эти 2 организации если речь идет о рядовых застройщиках у которых этих лицензий нет.Была у обанкротившегося Аэробуда и ,возможно,еще у кого-то. Они что,должны отстегивать Метротоннельпроекту и Метрострою деньги в качестве долевого участия или за ТУ?
Кстати,за последние 4 года ни одной новой станции в Киеве не введено, так что никакие Метрострои ничего не строили.
В игноре Kart
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