Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві

а зачем вы о них писали?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:58
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:22
Это вы о них писали, а я написал о обычных стройкомпаниях-застройщиках Киева не имеющих лицензии на эти виды работ
В игноре Kart
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