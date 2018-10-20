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Кличко розповів про нову дорогу
програму заміни труб у Києві

Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:58

  shapo написав:При чем тут эти 2 организации

а зачем вы о них писали?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:22

  Cler написав:
  shapo написав:При чем тут эти 2 организации

а зачем вы о них писали?...


Это вы о них писали, а я написал о обычных стройкомпаниях-застройщиках Киева не имеющих лицензии на эти виды работ
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shapo
 
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