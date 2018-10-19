Останніми днями жовтня Світовий банк оголошує результати рейтингу Doing Business.
Дивися повний текст Невидимий прорив. Чи вдасться Україні піднятися в рейтингу Світового банку.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 15:26
Невидимий прорив. Чи вдасться Україні піднятися в...
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Дивися повний текст Невидимий прорив. Чи вдасться Україні піднятися в рейтингу Світового банку.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:26
не знаю что покажет рейтинг, так как он обычно не отражает на 100% реальную ситуацию в стране, но по личным ощущениям могу утверждать, что стало хуже...
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