123-є місце з 140 країн.
Дивися повний текст Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства громадян.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07
Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства громадян.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07
Нас делает богатыми в Украине не то что мы получаем, а то что мы отдаем))
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:36
R2
Они верят что в Украине все получают минимальную зарплату. А у нас прокуроров на душу населения больше всех!
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:42
Ось показники керівництва нинішньої влади,а не ті,які озвучують у своїх піар виставах "діячі" при владі.
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