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Україна посіла 123 місце в
світі за рівнем багатства...

Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07

Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...

Пропонуємо до обговорення:
123-є місце з 140 країн.

Дивися повний текст Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства громадян.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07

Нас делает богатыми в Украине не то что мы получаем, а то что мы отдаем))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:36

R2
Они верят что в Украине все получают минимальную зарплату. А у нас прокуроров на душу населения больше всех!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:42

Ось показники керівництва нинішньої влади,а не ті,які озвучують у своїх піар виставах "діячі" при владі.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:46

Ничего, такими темпами скоро Конго догоним....
evs-igor
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:56

  sergnemo68 написав:R2
Они верят что в Украине все получают минимальную зарплату. А у нас прокуроров на душу населения больше всех!

Неправда. Прокуратура реформирована была 2 года назад в плане сокращения штата. Их стало вдвое меньше тогда. У нас нормальное количество прокуроров. Вернее штатных мест, но занчительная их часть пустует, потому что благодаря таким как ты зрадофилам очень сложно поменять тренд и вдолбить в головы граждан, что государство это мы, а не инопланетяне из космоса. Что нужно идти на вакнсии и менять государство своими руками а не ждать россиян или ктулху.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:57

  sena_2008atp написав:Ось показники керівництва нинішньої влади,а не ті,які озвучують у своїх піар виставах "діячі" при владі.

Про війну боти не чули. Про аннексію не чули. Про стале впевнене зростання економіки України після аннексії та окупайції, під час війни в Україні - не чули.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:07

В этом же отчете указано что средний заработок в Украине 40$. Что еть полнейший бред.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:20

если не переизберём майдайную власть, то будет куда ещё падать...
Cler
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