123-є місце з 140 країн.
Дивися повний текст Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства громадян.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07
Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства громадян.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07
Нас делает богатыми в Украине не то что мы получаем, а то что мы отдаем))
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:36
R2
Они верят что в Украине все получают минимальную зарплату. А у нас прокуроров на душу населения больше всех!
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:42
Ось показники керівництва нинішньої влади,а не ті,які озвучують у своїх піар виставах "діячі" при владі.
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:56
Неправда. Прокуратура реформирована была 2 года назад в плане сокращения штата. Их стало вдвое меньше тогда. У нас нормальное количество прокуроров. Вернее штатных мест, но занчительная их часть пустует, потому что благодаря таким как ты зрадофилам очень сложно поменять тренд и вдолбить в головы граждан, что государство это мы, а не инопланетяне из космоса. Что нужно идти на вакнсии и менять государство своими руками а не ждать россиян или ктулху.
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:57
Додано: Суб 20 жов, 2018 20:07
В этом же отчете указано что средний заработок в Украине 40$. Что еть полнейший бред.
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