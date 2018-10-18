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Україна посіла 123 місце в
світі за рівнем багатства...

Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07

Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...

Пропонуємо до обговорення:
123-є місце з 140 країн.

Дивися повний текст Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства громадян.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07

Нас делает богатыми в Украине не то что мы получаем, а то что мы отдаем))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:36

R2
Они верят что в Украине все получают минимальную зарплату. А у нас прокуроров на душу населения больше всех!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:42

Ось показники керівництва нинішньої влади,а не ті,які озвучують у своїх піар виставах "діячі" при владі.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:46

Ничего, такими темпами скоро Конго догоним....
evs-igor
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:56

  sergnemo68 написав:R2
Они верят что в Украине все получают минимальную зарплату. А у нас прокуроров на душу населения больше всех!

Неправда. Прокуратура реформирована была 2 года назад в плане сокращения штата. Их стало вдвое меньше тогда. У нас нормальное количество прокуроров. Вернее штатных мест, но занчительная их часть пустует, потому что благодаря таким как ты зрадофилам очень сложно поменять тренд и вдолбить в головы граждан, что государство это мы, а не инопланетяне из космоса. Что нужно идти на вакнсии и менять государство своими руками а не ждать россиян или ктулху.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:57

  sena_2008atp написав:Ось показники керівництва нинішньої влади,а не ті,які озвучують у своїх піар виставах "діячі" при владі.

Про війну боти не чули. Про аннексію не чули. Про стале впевнене зростання економіки України після аннексії та окупайції, під час війни в Україні - не чули.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:07

В этом же отчете указано что средний заработок в Украине 40$. Что еть полнейший бред.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:20

если не переизберём майдайную власть, то будет куда ещё падать...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:17

  locustsucol написав:В этом же отчете указано что средний заработок в Украине 40$. Что еть полнейший бред.

Если Вы внимательно читали отчет, то $40 это «Median wealth per adult». Т.е. к среднему заработку не имеет никакого отношения.

Net worth, or "wealth" is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) owned by households, minus their debts. Private pension fund assets are included, but not entitlements to state pensions.

Т.е. wealth считалось как финансовые активы (включая частные пенсионные фонды) плюс жилье (в основном) и минус долги.

Частных пенсионных фондов в Украине практически нет. Почти 40% украинцев (по данным НБУ) не имеет даже счета в банке, не говоря уже про акции, облигации и прочие финансовые активы.
По жилью сказать сложно, но то что в Украине жилье – одно из самых дешевых в мире это факт.
Так что не так с отчетом?

Тут скорее нужно смотреть не на абсолютные цифры, а на их динамику и соотношение с другими странами. А динамика по благосостоянию следующая:
2013 - $4277
2018 - $1563 и ближайшие соседи сверху – такие «тигры», как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш и Лесото.

Это и есть результат деятельности майданной власти…
valme
 
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