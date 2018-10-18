123-є місце з 140 країн.
Дивися повний текст Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства громадян.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07
Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства громадян.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:07
Нас делает богатыми в Украине не то что мы получаем, а то что мы отдаем))
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:36
R2
Они верят что в Украине все получают минимальную зарплату. А у нас прокуроров на душу населения больше всех!
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:42
Ось показники керівництва нинішньої влади,а не ті,які озвучують у своїх піар виставах "діячі" при владі.
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:56
Неправда. Прокуратура реформирована была 2 года назад в плане сокращения штата. Их стало вдвое меньше тогда. У нас нормальное количество прокуроров. Вернее штатных мест, но занчительная их часть пустует, потому что благодаря таким как ты зрадофилам очень сложно поменять тренд и вдолбить в головы граждан, что государство это мы, а не инопланетяне из космоса. Что нужно идти на вакнсии и менять государство своими руками а не ждать россиян или ктулху.
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:57
Додано: Суб 20 жов, 2018 20:07
В этом же отчете указано что средний заработок в Украине 40$. Что еть полнейший бред.
Додано: Нед 21 жов, 2018 09:17
Если Вы внимательно читали отчет, то $40 это «Median wealth per adult». Т.е. к среднему заработку не имеет никакого отношения.
Т.е. wealth считалось как финансовые активы (включая частные пенсионные фонды) плюс жилье (в основном) и минус долги.
Частных пенсионных фондов в Украине практически нет. Почти 40% украинцев (по данным НБУ) не имеет даже счета в банке, не говоря уже про акции, облигации и прочие финансовые активы.
По жилью сказать сложно, но то что в Украине жилье – одно из самых дешевых в мире это факт.
Так что не так с отчетом?
Тут скорее нужно смотреть не на абсолютные цифры, а на их динамику и соотношение с другими странами. А динамика по благосостоянию следующая:
2013 - $4277
2018 - $1563 и ближайшие соседи сверху – такие «тигры», как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш и Лесото.
Это и есть результат деятельности майданной власти…
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