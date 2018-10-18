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Україна посіла 123 місце в
світі за рівнем багатства...

Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:20

  valme написав:Это и есть результат деятельности майданной власти…

:D
Вероятно ВЫ не учли рост их личных состояний? :mrgreen:
Как раз здесь может оказаться весьма положительная как для Украины динамика.
Размерами сравнимая разве что с бюджетом Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:27

  locustsucol написав:Неправда. Прокуратура реформирована была 2 года назад в плане сокращения штата. Их стало вдвое меньше тогда. У нас нормальное количество прокуроров. Вернее штатных мест, но занчительная их часть пустует, потому что благодаря таким как ты зрадофилам очень сложно поменять тренд и вдолбить в головы граждан, что государство это мы, а не инопланетяне из космоса. Что нужно идти на вакнсии и менять государство своими руками а не ждать россиян или ктулху.

Ещё раз конкретнее?
  Kudrjavuy написав:Как раз сейчас самое время напомнить Вам, к предыдущему посту про "Врадиевских насильников".
Почему они они были уверенны в своей безнаказанности, да же под стражей?
Как раз по той причине, что насильник являлся официальным бойцом бригады хунвейбинов, что грабила селян, фермеров. Под официальной "крышей" и по наводке.
- Что нибудь изменилось?
(это о расстреле 5 силовиков под Киевом в Княжичах)

Ссылочки ищите сами, если у Вам "девичья память", или Вы далеки от Украины, и тех процессов, что в ней протекают.




  Kudrjavuy написав:pesikot
Я как раз о "двойной морали":
Приехал курировать бандитов: из Одессы выдворили грузинского вора в законе (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)
https://fakty.ua/284359-v-odesse-sbu-za ... a-v-zakone
21.10.2018 9:19

Сотрудники спецслужбы задержали в Одессе «вора в законе», причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

«Нашими сотрудниками установлено, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке «Жоржикич» незаконно прибыл в Украину для координации деятельности преступных группировок, — рассказали «ФАКТАМ» в региональном управлении СБУ.

«Вор в законе» должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства, однако был задержан и принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года.

Кроме того, Государственная миграционная служба привлекла фигуранта к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.

Наломним, в комментарии «ФАКТАМ» первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в настоящее время в нашей стране насчитывается 40−45 «воров в законе». Кто такие украинские воры в законе, читайте в эксклюзиве «ФАКТОВ».

Т.Е. пока добропорядочные граждане Украины с Одессы на фронте, на войне, которой нет их, их семьи, их бизнес,их дома - "правильно грабят".
И следит за этим институт Государственной власти Украины.
Ибо если подтверждён факт противоправной деятельности "туриста", и его товарищей, скопом - "по законам военного времени"? Вероятно "кому-то не выгодна конкуренция". Ибо одного депортировали, а остальные продолжают свою деятельность, но уже под "правильным руководством".
Чистая картинка из РФ, но рисуют её в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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