Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
valme написав:Это и есть результат деятельности майданной власти…
Вероятно ВЫ не учли рост их личных состояний? Как раз здесь может оказаться весьма положительная как для Украины динамика. Размерами сравнимая разве что с бюджетом Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
locustsucol написав:Неправда. Прокуратура реформирована была 2 года назад в плане сокращения штата. Их стало вдвое меньше тогда. У нас нормальное количество прокуроров. Вернее штатных мест, но занчительная их часть пустует, потому что благодаря таким как ты зрадофилам очень сложно поменять тренд и вдолбить в головы граждан, что государство это мы, а не инопланетяне из космоса. Что нужно идти на вакнсии и менять государство своими руками а не ждать россиян или ктулху.
Ещё раз конкретнее?
Kudrjavuy написав:Как раз сейчас самое время напомнить Вам, к предыдущему посту про "Врадиевских насильников". Почему они они были уверенны в своей безнаказанности, да же под стражей? Как раз по той причине, что насильник являлся официальным бойцом бригады хунвейбинов, что грабила селян, фермеров. Под официальной "крышей" и по наводке. - Что нибудь изменилось? (это о расстреле 5 силовиков под Киевом в Княжичах)
Ссылочки ищите сами, если у Вам "девичья память", или Вы далеки от Украины, и тех процессов, что в ней протекают.
Kudrjavuy написав:pesikot Я как раз о "двойной морали":
Сотрудники спецслужбы задержали в Одессе «вора в законе», причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
«Нашими сотрудниками установлено, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке «Жоржикич» незаконно прибыл в Украину для координации деятельности преступных группировок, — рассказали «ФАКТАМ» в региональном управлении СБУ.
«Вор в законе» должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства, однако был задержан и принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года.
Кроме того, Государственная миграционная служба привлекла фигуранта к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.
Наломним, в комментарии «ФАКТАМ» первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в настоящее время в нашей стране насчитывается 40−45 «воров в законе». Кто такие украинские воры в законе, читайте в эксклюзиве «ФАКТОВ».
Т.Е. пока добропорядочные граждане Украины с Одессы на фронте, на войне, которой нет их, их семьи, их бизнес,их дома - "правильно грабят". И следит за этим институт Государственной власти Украины. Ибо если подтверждён факт противоправной деятельности "туриста", и его товарищей, скопом - "по законам военного времени"? Вероятно "кому-то не выгодна конкуренция". Ибо одного депортировали, а остальные продолжают свою деятельность, но уже под "правильным руководством". Чистая картинка из РФ, но рисуют её в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.